Lo que debería ser un motivo de orgullo nacional y una parada obligatoria para quienes visitan la histórica bahía de Paracas, hoy se ha convertido en una dolorosa muestra de abandono. El emblemático Obelisco de Paracas, erigido en homenaje a la Expedición Libertadora liderada por el general José de San Martín y símbolo de la independencia del Perú, presenta un estado deplorable que genera indignación entre visitantes nacionales y extranjeros.

Grafitis de todo tipo cubren parte de su estructura, la pintura se descascará progresivamente y el deterioro es evidente a simple vista, afectando la imagen de uno de los monumentos más representativos de la provincia de Pisco y del país.

Daños en la estructura

Considerado durante décadas un ícono histórico y turístico de la región, el obelisco fue concebido para resaltar la trascendencia del desembarco libertador ocurrido en el año 1820.

Su imponente presencia frente al mar y su ubicación estratégica en el ingreso a Paracas permitieron que generaciones de peruanos conocieran y valoraran uno de los escenarios más importantes de la historia republicana.

Además, el monumento forma parte de un territorio de enorme riqueza cultural y arqueológica, vinculado a la ancestral Cultura Paracas y a los descubrimientos realizados por el arqueólogo Julio César Tello.

Los reflectores que alguna vez resaltaron su majestuosidad permanecen malogrados, dejando al monumento completamente a oscuras durante las noches. La falta de iluminación ha convertido sus alrededores en potenciales escondites para personas de mal vivir.

A ello se suma la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, situación que amenaza con acelerar el deterioro de su estructura.

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