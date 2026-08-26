Las constantes quejas de los pacientes por las deficiencias en los servicios que brinda el Hospital San Juan de Dios de Pisco volvieron a quedar expuestas durante la visita de fiscalización realizada por el diputado por Ica, José Yataco Torrealva.

El parlamentario recorrió las instalaciones del nosocomio acompañado del gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, así como de profesionales de la salud, con el propósito de conocer directamente las principales necesidades y demandas de los usuarios.

Demandas de los pacientes

Uno de los reclamos recurrentes de los pacientes está relacionado con la falta de funcionamiento de diversos equipos hospitalarios, situación que estaría generando dificultades para acceder oportunamente a determinados exámenes y procedimientos médicos. A ello se suma la falta de insumos necesarios para la atención, problemática que afecta a cientos de personas que diariamente acuden al establecimiento en busca de atención médica y que, en algunos casos, deben enfrentar demoras o buscar alternativas fuera del hospital.

Durante la jornada, el diputado recogió las inquietudes tanto de los usuarios como del personal de salud, verificando las condiciones en las que se desarrolla la atención. Las demandas planteadas evidencian la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar que los equipos médicos se encuentren operativos y que el establecimiento cuente con los insumos indispensables para atender adecuadamente a la población de Pisco y de otras localidades que recurren a este hospital

La visita se realizó en el marco de la Semana de Representación, que se desarrolla del 24 al 28 de agosto, y busca trasladar las demandas de la población a las instancias correspondientes.

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