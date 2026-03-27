Desde hoy, el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, se convierte en el epicentro de una de las celebraciones más esperadas del sur del país con el inicio del Festival de la Vendimia de Paracas 2026.

Durante dos días, esta importante zona turística recibirá a visitantes locales y turistas que llegarán para disfrutar de una festividad que reúne tradición, cultura vitivinícola y el inconfundible sabor del pisco y el vino, en un ambiente festivo frente al mar.

Tradición local

El evento se desarrolla en las instalaciones del Hotel El Cóndor y cuenta con el apoyo del Grupo Herencias Gastronomía y Cultura, que se suma a la organización de esta celebración que busca poner en valor las tradiciones vitivinícolas de la región.

Entre las actividades principales figura la esperada coronación de la Miss Vendimia Paracas 2026, además de catas de pisco y vino que permitirán a los asistentes conocer y degustar lo mejor de la producción local.

Asimismo, la gastronomía peruana tendrá un papel protagónico con una variada oferta de platos que prometen conquistar a los visitantes. Uno de los momentos más emblemáticos será la tradicional pisa de uva, actividad que simboliza la esencia de la vendimia y que se desarrolla en medio de música, alegría y participación del público.

El Festival de la Vendimia de Paracas 2026 se realiza hoy 27 y mañana 28 de marzo, consolidándose como un espacio para celebrar las raíces culturales, promover el pisco peruano y fortalecer el orgullo por las tradiciones.

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