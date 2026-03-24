La regidora provincial Ana Huarcaya anunció el inicio del proceso de balance del Festival Internacional de la Vendimia 2026, tras la culminación oficial de sus actividades. Precisó que esta etapa corresponde al análisis administrativo del evento, en el que se evaluarán los resultados económicos y operativos.

Fiscalización total

Durante declaraciones, la autoridad explicó que el proceso incluye la revisión detallada de ingresos, egresos y toda la documentación generada durante el desarrollo del festival. Señaló que, si bien parte de este trabajo se ha venido realizando de manera paralela, aún existen aspectos que deben ser regularizados. Además, remarcó que este procedimiento permitirá identificar aciertos y deficiencias en la organización del evento.

Huarcaya sostuvo que, en términos generales, el balance preliminar del festival es positivo, destacando la masiva participación del público. Sin embargo, reconoció que no todo fue favorable, ya que se han detectado “detallitos negativos” que deben ser corregidos. Entre ellos, mencionó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

Uno de los puntos más sensibles abordados por la regidora fue el relacionado con la venta y control de entradas al campo ferial. En ese sentido, reveló que existen indicios de posibles irregularidades, como la falsificación de tickets y la reventa en zonas cercanas a la boletería. Aclaró que se trata de sospechas que aún no han sido confirmadas, pero que fueron puestas en conocimiento de la Policía. Según indicó, los agentes realizaron intervenciones inmediatas para disuadir estas prácticas.

Asimismo, detalló que durante el desarrollo del evento se dispuso el refuerzo de personal en los accesos y se incrementaron las acciones de control. También se solicitó el retiro de personas que realizaban ventas informales en los alrededores del campo ferial. No obstante, admitió que estas medidas no fueron suficientes para erradicar completamente el problema. Por ello, consideró necesario implementar herramientas más modernas y eficientes para el control de ingresos.

En esa línea, la regidora planteó la incorporación de un sistema electrónico especializado para la venta y validación de entradas. Explicó que este mecanismo permitiría reducir el uso de dinero en efectivo y minimizar el riesgo de falsificaciones o fraudes. Asimismo, facilitaría una fiscalización más rigurosa y en tiempo real. Añadió que esta propuesta deberá ser evaluada por las futuras comisiones organizadoras del festival.

Finalmente, Huarcaya informó que el campo ferial será entregado oficialmente el próximo 30 de marzo a la gerencia correspondiente, la cual deberá rendir cuentas sobre las condiciones en las que queda el recinto. Indicó que se vienen evaluando nuevas actividades comerciales y feriales en el lugar, con el objetivo de mantener el dinamismo económico.

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