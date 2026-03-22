Una jornada cargada de emoción, talento y sentido humano se vivió en el Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) de EsSalud en la provincia de Ica, donde usuarios y sus familias protagonizaron un evento que puso en primer plano la superación personal y la inclusión.

Proceso de rehabilitación

La actividad reunió a participantes de los talleres de danza, quienes destacaron sobre el escenario con diversas presentaciones artísticas. A través del baile, no solo mostraron habilidades técnicas, sino también carisma, disciplina y un fuerte espíritu de resiliencia, generando momentos de conexión y entusiasmo entre los asistentes.

El encuentro también sirvió como espacio de integración familiar, reforzando el acompañamiento de los seres cercanos en los procesos de rehabilitación y desarrollo personal de los usuarios.

Por su parte, Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, hizo llegar un saludo a los participantes y destacó el valor de este tipo de iniciativas. Subrayó que estos espacios contribuyen al bienestar integral y fomentan la inclusión social de los asegurados, más allá del ámbito estrictamente clínico.

VIDEO RECOMENDADO