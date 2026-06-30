Las actividades por el Día del Pescador se desarrollaron en el distrito de Paracas (Pisco), con la participación de pescadores artesanales, autoridades y vecinos, quienes se congregaron para rendir homenaje a San Pedro, considerado el patrono de los hombres de mar.

Homenaje al Santo

La jornada incluyó una misa solemne organizada por la Asociación de Pescadores Maricultores y Armadores Artesanales Chaco–Paracas, ceremonia que reunió a integrantes del sector pesquero y a la comunidad local en una de las principales actividades conmemorativas de la fecha.

Durante la celebración estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas representantes del gobierno local, regional y nacional, quienes acompañaron a los pescadores en esta tradicional festividad que forma parte de la identidad cultural de las comunidades costeras.

El Día del Pescador constituye una de las fechas más significativas para quienes desarrollan actividades vinculadas al mar. Además de su carácter religioso, la conmemoración representa una oportunidad para reconocer la labor de los pescadores y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan diariamente en una actividad marcada por las condiciones cambiantes del océano.

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