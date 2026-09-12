expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad del polideportivo recientemente intervenido por la Municipalidad de Paracas, espacio utilizado diariamente

Riesgo en la zona

Ante la presencia de una nueva lona y las condiciones que presenta la estructura, los moradores consideran necesario conocer qué medidas de prevención ha adoptado la comuna para evitar cualquier accidente, especialmente frente a los fuertes vientos que suelen registrarse en la zona.

La principal preocupación vecinal está relacionada con la seguridad de la infraestructura. En ese sentido, se solicita a la Municipalidad de Paracas informar si, como parte del mantenimiento, se realizó una evaluación técnica de las columnas, soportes, uniones y demás elementos estructurales, así como si se efectuaron trabajos de reforzamiento o inspecciones posteriores a la colocación de la nueva cobertura.

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