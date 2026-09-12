Vecinos del sector Santa Cruz, zona A, expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad del polideportivo recientemente intervenido por la Municipalidad de Paracas, espacio utilizado diariamente por niños, jóvenes y familias.

Riesgo en la zona

Ante la presencia de una nueva lona y las condiciones que presenta la estructura, los moradores consideran necesario conocer qué medidas de prevención ha adoptado la comuna para evitar cualquier accidente, especialmente frente a los fuertes vientos que suelen registrarse en la zona.

La principal preocupación vecinal está relacionada con la seguridad de la infraestructura. En ese sentido, se solicita a la Municipalidad de Paracas informar si, como parte del mantenimiento, se realizó una evaluación técnica de las columnas, soportes, uniones y demás elementos estructurales, así como si se efectuaron trabajos de reforzamiento o inspecciones posteriores a la colocación de la nueva cobertura.

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