Lo que debería ser el rostro principal y el espacio predilecto para el esparcimiento de las familias en el Centro Poblado de San Miguel, se ha transformado en un escenario de desorden y descuido. Actualmente, la Plaza de Armas de esta jurisdicción luce una imagen deplorable, convertida en un improvisado depósito de chatarra y un estacionamiento fuera de control.

Esta situación ha generado una profunda indignación entre los vecinos y visitantes, quienes lamentan ver cómo se degrada uno de los puntos más importantes de la comunidad.

Caos y desorden

La situación más alarmante es la presencia de lo que los residentes han bautizado como un “cementerio de fierros”. En plena vía pública permanece abandonado unos vehículos siniestrados, un auto de color rojo totalmente destruido, que obstruye el tránsito y daña la estética urbana. Lo que resulta más contradictorio para la población es que este foco de abandono se encuentra a escasos metros de la dependencia policial, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya procedido con su retiro.

A este panorama de abandono se suma el uso indebido del perímetro de la plaza por parte de conductores irresponsables. Una fila constante de camionetas y autos particulares han tomado los bordes como si se tratara de un estacionamiento privado. Esta apropiación del espacio público ocupa zonas que deberían estar despejadas para el libre tránsito peatonal o destinadas al embellecimiento de la zona, dificultando el acceso y la movilidad de quienes intentan disfrutar del lugar.

Sin embargo, el punto que causa mayor malestar entre los ciudadanos es el origen de este desorden. Según la denuncia de los propios vecinos, muchos de los vehículos que se estacionan impunemente en los alrededores de la plaza pertenecerían a funcionarios de la municipalidad y a efectivos policiales que laboran en la zona. Este hecho es calificado como un “mal ejemplo” por parte de quienes deberían ser los primeros en hacer cumplir las normas de tránsito y respetar el ornato de la ciudad.

Ante este evidente caos y abandono, la comunidad de San Miguel hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas inmediatas.

Exigen la limpieza de la vía pública, el retiro definitivo del vehículo chatarra y un control más estricto del estacionamiento en el perímetro de la plaza. Los vecinos esperan que se recupere el principio de autoridad y se devuelva la dignidad a este espacio público que hoy se encuentra secuestrado por el desorden.

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