en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, protagonizó una protesta en los exteriores de la municipalidad distrital, exigiendo la reactivación de la obra de agua y desagüe, paralizada desde hace varios meses. Los vecinos expresaron su profundo malestar

Reclamo de vecinos

Los pobladores, visiblemente molestos, señalaron que se encuentran cansados del presunto maltrato y la indiferencia del alcalde Carlos Alberto Sulca Velarde, a quien señalan de no presuntamente atender sus demandas ni brindar soluciones concretas. Asimismo, indicaron que agricultores, estudiantes y madres de familia son los principales afectados por la falta de acceso a servicios básicos.

Durante la jornada, un grupo de manifestantes ingresó a la sede municipal para exigir la presencia del burgomaestre y de los funcionarios responsables. En medio de la protesta, denunciaron promesas incumplidas y cuestionaron la actitud de la autoridad edil, asegurando que no existe voluntad política para resolver la problemática.

La tensión en la zona se mantiene, y los vecinos advirtieron que continuarán con sus medidas de protesta hasta obtener respuestas claras, respeto por parte de las autoridades y la reactivación inmediata de la obra de agua y desagüe.

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