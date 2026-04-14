La población del centro poblado El Pacae, en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, protagonizó una protesta en los exteriores de la municipalidad distrital, exigiendo la reactivación de la obra de agua y desagüe, paralizada desde hace varios meses. Los vecinos expresaron su profundo malestar ante la falta de avances en un proyecto considerado esencial para su calidad de vida.

Reclamo de vecinos

Los pobladores, visiblemente molestos, señalaron que se encuentran cansados del presunto maltrato y la indiferencia del alcalde Carlos Alberto Sulca Velarde, a quien señalan de no presuntamente atender sus demandas ni brindar soluciones concretas. Asimismo, indicaron que agricultores, estudiantes y madres de familia son los principales afectados por la falta de acceso a servicios básicos.

Durante la jornada, un grupo de manifestantes ingresó a la sede municipal para exigir la presencia del burgomaestre y de los funcionarios responsables. En medio de la protesta, denunciaron promesas incumplidas y cuestionaron la actitud de la autoridad edil, asegurando que no existe voluntad política para resolver la problemática.

La tensión en la zona se mantiene, y los vecinos advirtieron que continuarán con sus medidas de protesta hasta obtener respuestas claras, respeto por parte de las autoridades y la reactivación inmediata de la obra de agua y desagüe.

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