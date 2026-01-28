Indignados pobladores del centro poblado Palto, en el distrito de Independencia (Pisco), denunciaron el grave riesgo de filtraciones y contaminación que afronta la comunidad debido a la rotura de tuberías de agua potable y desagüe, situación que mantiene a la localidad sin el servicio básico desde el 31 de diciembre de 2025. Los vecinos responsabilizan directamente a la empresa constructora y a la municipalidad por no brindar una solución oportuna, pese a los constantes reclamos de la población afectada.

Grave problema

De acuerdo con los dirigentes de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, el problema se originó como consecuencia directa de los trabajos que actualmente se ejecutan en la obra de alcantarillado. Estas labores habrían provocado la rotura de la tubería matriz, generando no solo la interrupción del suministro de agua potable, sino también un serio riesgo para la salud pública.

José Quintanilla Quilca, dirigente del sector Palto, señaló que desde que se produjo la avería se ha exigido reiteradamente a la empresa constructora contratada por la municipalidad, encargada de los trabajos una solución inmediata, sin que hasta el momento se obtenga una respuesta concreta. Ante esta situación, los dirigentes han propuesto la instalación urgente de una tubería de PVC de 4 pulgadas como medida técnica para restablecer el servicio y reducir los riesgos sanitarios.

El dirigente precisó además que tanto la municipalidad como la empresa ejecutora tienen responsabilidad conjunta en la correcta instalación de las redes de agua potable y desagüe. Advirtió que la colocación de tuberías de drenaje sobre redes de agua potable constituiría una práctica técnicamente inadecuada y de alto riesgo sanitario, ya que el incumplimiento de las normas técnicas de saneamiento puede generar filtraciones, contaminación del agua y graves afectaciones a la salud de la población.

