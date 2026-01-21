Una nueva emergencia afecta a los vecinos del centro poblado de Buenos Aires, luego de que se registrara la rotura de la tubería matriz principal que abastece de agua potable a la zona y al estadio José Carlos Mariátegui, tras trabajos de limpieza en el cauce colindante.

Alerta vecinal

El incidente ocurrió en inmediaciones del recinto deportivo y coincidió con una quema que generó una densa humareda, reduciendo la visibilidad en la Panamericana, a la altura del ingreso a Subtanjalla.

En el lugar se constató la presencia de maquinaria pesada realizando labores de limpieza del cauce, las mismas que habrían ocasionado daños en la tubería matriz. “Esta línea abastece a todo Buenos Aires. Estamos coordinando para solucionar hoy mismo el problema y evitar que mañana falte el agua”, señaló.

La funcionaria recordó que esta situación es recurrente y que en años anteriores se han producido daños similares durante la limpieza del cauce, lo que obligó a suspender el servicio por varios días. Indicó que, si bien existe el compromiso de la junta responsable del cauce para asumir la reparación, la municipalidad intervendrá de inmediato si fuera necesario, a fin de no perjudicar a la población. Asimismo, cuestionó la falta de coordinación previa para evitar este tipo de afectaciones.

Respecto a la quema registrada en la zona, Hernández indicó que no se pudo identificar a los responsables y que el hecho será materia de investigación, advirtiendo que este tipo de prácticas están prohibidas por el riesgo que representan. Finalmente, pidió calma a los vecinos de Buenos Aires.

VIDEO RECOMENDADO