Un nuevo escándalo envuelve a la Comisaría de San Miguel, en la provincia de Pisco, luego de que una suboficial de iniciales D. Y. L. denunciara a un compañero de trabajo, identificado por el apellido López, por presunto intento de abuso sexual, dentro de las instalaciones policiales.

Denuncia a colega

El incidente, que ha generado indignación en la comunidad y entre las propias filas de la Policía Nacional, habría ocurrido la madrugada del 30 de agosto, aunque la denuncia fue formalizada el 16 de setiembre.

De acuerdo con el testimonio de la suboficial, tras participar en una serenata en homenaje a Santa Rosa de Lima, fue convocada para cubrir un turno adicional hasta aproximadamente las 2:00 a.m. Posteriormente, se reunió brevemente con algunos colegas frente a la comisaría y, más tarde, regresó a su dormitorio, ubicado en el segundo piso del recinto.

Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta. Ingresó sin sospechar nada y se dirigió al baño, momento en el que fue sorprendida por el suboficial López, quien, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentó besarla por la fuerza, sujetarla de la cintura y agredirla sexualmente. Según la denuncia, también habría intentado bajarle la ropa para forzar la penetración.

La denunciante indica que le indicó a su colega policial que pediría auxilio con gritos, por lo que el agresor detuvo su accionar y huyó hacia el baño, donde fue confrontado por la suboficial. El esposo de la víctima acudió rápidamente a la comisaría y corroboró parte de lo sucedido.

