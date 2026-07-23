Un operativo ejecutado por efectivos de la Comisaría PNP Túpac Amaru permitió la captura en flagrancia de Yosfer José Valdez Chacaliaza (27), quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de explosivos, en agravio del Estado.

La intervención se realizó a las 3:30 de la madrugada del 21 de julio en un inmueble ubicado en la lotización Las Dunas de Villa, distrito de Túpac Amaru Inca, donde los agentes desplegaron acciones de inteligencia que culminaron con la detención del sospechoso.

Evidencias incautadas

Durante el registro domiciliario, los policías hallaron una importante cantidad de presuntas sustancias ilícitas listas para su comercialización. Entre las evidencias incautadas figuran 65 envoltorios tipo ziploc con una sustancia blanquecina pulverulenta, al parecer pasta básica de cocaína (PBC), y 46 envoltorios con hojas, tallos y semillas secas que corresponderían a marihuana.

Asimismo, se encontraron seis cartuchos con características similares a dinamita de la marca Famesa Explosivos, cuya procedencia y destino serán materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La diligencia también permitió el decomiso de 23 equipos celulares de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos con pantallas trizadas o deterioradas, además de un pasamontaña de color negro y dos réplicas de armas de fuego, una de ellas con la denominación PX4 Storm.

Estos elementos fueron lacrados e incorporados a la investigación, al considerarse que podrían guardar relación con actividades delictivas y servir como elementos de prueba en las diligencias que desarrolla la Policía y el Ministerio Público.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición de la unidad especializada, mientras que el caso fue comunicado a la fiscal de turno, Dra. Gloria Bernaola Antaygua, quien dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.

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