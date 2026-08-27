Como ya es tradición, la Comisión Central de Fiesta y la Asociación de Viviendas Fray Ramón Rojas – Pozo Santo invitan a los fieles devotos y a la población en general a participar de las actividades conmemorativas por el 251.° aniversario del nacimiento de Fray Ramón Rojas, este 31 de agosto, celebración que reúne fe, tradición, cultura y expresiones artísticas en este importante lugar de devoción. La jornada contará con la participación de delegaciones, artistas e instituciones que se sumarán a esta fecha especial.

Fe y devoción

Las actividades se iniciarán a las 10:00 a. m. con la emotiva escenificación teatral “La Luz de Pozo Santo”, a cargo de la delegación de estudiantes y docentes de la I.E. Fray Ramón Rojas del distrito de Santiago, Ica. Posteriormente, a las 11:00 a. m., se realizará la Celebración Eucarística en honor al 251.° aniversario de Fray Ramón Rojas; a las 12:00 m. se presentará la banda Pastores Eusebio Hernández de Salas Guadalupe – Ica, seguida del acto protocolar a las 12:30 p. m.

La programación continuará a la 1:30 p. m. con la presentación artística de Miguel Muñoz, “El Soñador del Folklore”, y a las 2:00 p. m. con la presentación de la banda musical Los Libertadores Wari de Pisco.

La celebración continuará a las 3:30 p. m. con el show artístico de Paracas Fashion, mientras que el cierre de esta jornada festiva estará marcado, a las 7:00 p. m., por el tradicional encendido del castillo y los fuegos artificiales.

La Comisión Central de Fiesta y la Asociación de Viviendas Fray Ramón Rojas – Pozo Santo invitan a todos a participar de esta celebración que mantiene viva la devoción y el legado de Fray Ramón Rojas.

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