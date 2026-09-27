La Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Pisco acordó reforzar durante el último trimestre de 2026 las acciones de prevención y sensibilización frente a la violencia, con actividades dirigidas a estudiantes y población en espacios de alta concurrencia.

Trabajo conjunto

Durante la sesión de trabajo se estableció que las campañas de sensibilización serán llevadas a escuelas, institutos y centros comerciales, con el propósito de ampliar el alcance de las actividades preventivas y promover una mayor información sobre las diferentes formas de violencia y los mecanismos de atención a las personas afectadas.

La jornada contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, junto con autoridades distritales, funcionarios y representantes de instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y de las poblaciones vulnerables.

Durante la reunión también se revisó el reporte mensual de casos relacionados con violencia física, psicológica y otras formas de agresión registrados en la provincia. Asimismo, se evaluaron las acciones desarrolladas en materia de prevención, orientación y acompañamiento a las víctimas.

Uno de los temas que viene siendo trabajado por la instancia provincial es la implementación de una futura casa de acogida o casa refugio en Pisco. En una sesión anterior, realizada en agosto, los integrantes acordaron priorizar a niños, niñas y adolescentes como grupo beneficiario del proyecto.

La decisión fue adoptada luego de analizar la situación de los principales grupos vulnerables considerados dentro del ámbito de trabajo de la instancia: mujeres víctimas de violencia, menores de edad y adultos mayores de 70 años en condición de abandono o con dificultades económicas.

Según lo informado durante aquella reunión, ya se habría identificado un terreno en el distrito de San Andrés para desarrollar el proyecto.

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