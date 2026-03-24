Con gran expectativa y una masiva concurrencia de fieles y representantes de diversas hermandades, el auditorio de la Parroquia San Clemente de Pisco fue escenario de la presentación oficial de las actividades programadas para la Semana Santa Pisco 2026. La ceremonia congregó a miembros de la comunidad católica, autoridades y devotos que cada año participan en una de las celebraciones religiosas más emblemáticas de la provincia.

Identidad religiosa

La actividad fue encabezada por el padre Pedro Goñi, párroco de la provincia de Pisco, quien, junto a los representantes de las distintas hermandades encargadas de organizar las procesiones y actos litúrgicos, dio a conocer el programa oficial que se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril. Durante la presentación se destacó el compromiso de la comunidad pisqueña por preservar una tradición profundamente arraigada que forma parte de la identidad religiosa y cultural de la ciudad.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la develación del cartel oficial de la Semana Santa Pisco 2026, una pieza artística de más de un metro de altura que captó la atención y admiración de los asistentes presentes y de quienes seguían la transmisión a través de redes sociales. El impactante afiche refleja el rostro doliente de Cristo de la Agonía coronado de espinas, iluminado en medio de la oscuridad, evocando el sacrificio redentor y el infinito amor de Dios por la humanidad. La obra fue diseñada por el Ingeniero Luis Hernández, de Luhal Productions.

En la composición del cartel también se aprecia la cruz elevándose en la escena, símbolo que invita a contemplar el profundo misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, eje central de la fe cristiana. Con esta imagen, los organizadores buscan convocar a todos a vivir intensamente este tiempo santo, participando con recogimiento, fe y devoción en cada una de las celebraciones programadas.

Asimismo, uno de los anuncios que generó mayor expectativa entre los asistentes fue la tradicional salida procesional del Señor de la Agonía, imagen profundamente venerada por los fieles de Pisco, que recorrerá las calles de la ciudad el viernes 3 de abril a las 8:00 de la noche, prolongándose hasta la mañana del sábado 4 de abril, cuando hará su ingreso al Templo Belén a las 11:00 a.m., siendo una de las manifestaciones de fe más conmovedoras de esta celebración religiosa.

El programa litúrgico se iniciará el Viernes de Dolores, 27 de marzo, con el Solemne Vía Crucis Parroquial a las 7:45 p.m., mientras que el Domingo de Ramos, 29 de marzo, se realizará la Bendición de las Palmas a las 6:15 a.m. en el atrio del Templo Belén, seguida de la Solemne Misa del Domingo de Ramos a las 7:00 a.m. en el atrio del templo parroquial y por la tarde la procesión del Señor del Triunfo a las 4:30 p.m.. También se desarrollarán confesiones de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y la Santa Misa por los Enfermos a las 5:00 p.m.

Las actividades continuarán el Jueves Santo, 2 de abril, con la escenificación de la Última Cena, la Santa Misa a las 6:00 p.m. y la solemne Misa de la Cena del Señor y el Lavatorio de Pies a las 8:00 p.m.. El Viernes Santo, 3 de abril, se realizará desde las 6:00 a.m. la visita al Monumento del Santísimo, la bajada del Señor de la Agonía y veneración a las 7:00 a.m. en el Templo Belén, el Sermón de las Siete Palabras a las 12:00 p.m., la procesión del Santo Sepulcro a las 6:00 p.m. y finalmente la procesión del Señor de la Agonía a las 8:00 p.m.

Las celebraciones continuarán el Sábado Santo, 4 de abril, con el ingreso del Señor de la Agonía al Templo Belén a las 11:00 a.m., culminando las actividades el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la tradicional Santa Misa y Procesión del Encuentro a las 5:30 de la mañana, uno de los momentos más significativos de la celebración pascual. A diferencia de otras ciudades del país, Pisco conserva una particular forma de conmemorar la Semana Santa, en un ambiente de profundo recogimiento, silencio y respeto, recordando el sacrificio de Jesucristo por la humanidad.

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