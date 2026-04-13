En el marco del domingo electoral en Pisco, la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chincha–Pisco, Andrea Salinas Jiménez, destacó la participación de ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para la instalación de mesas de sufragio. En declaraciones a Correo, precisó que la primera mesa fue instalada a las 6:15 a.m. en la Institución Educativa Bandera del Perú, local que concentra a 5,930 electores distribuidos en 20 mesas.

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La funcionaria también subrayó que la distribución del material electoral en toda la provincia de Pisco se realizó de manera oportuna y sin contratiempos, lo que permitió que la mayoría de locales de votación iniciaran sus actividades conforme a lo programado. En ese sentido, resaltó el trabajo articulado del personal de la ONPE, que garantizó el traslado, resguardo y entrega del material en los 47 locales habilitados.

No obstante, se reportaron algunas incidencias durante la mañana. En la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, los votantes informaron que, tras expresar su reclamo por la demora, la mesa recién fue aperturada a las 8:50 a.m. En este local sufragan 866 electores en tres mesas, lo que generó la formación de largas colas antes del inicio de la atención.

Ante estos retrasos, la autoridad electoral informó sobre la ampliación excepcional del horario de votación hasta las 6:00 de la tarde en las provincias de Chincha y Pisco, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio. Asimismo, se extendió el plazo para la instalación de mesas hasta las 2:00 p.m., a fin de asegurar que todas queden debidamente operativas y puedan atender a los electores.

Salinas Jiménez indicó que la única demora significativa se registró en el local de Nuestra Señora de Guadalupe, situación que fue subsanada oportunamente sin afectar el desarrollo general de la jornada electoral, la cual se viene desarrollando con normalidad en el resto de centros de votación.

Cabe señalar que en la provincia de Pisco se cuenta con 124,311 electores hábiles, 3,834 miembros de mesa y 47 locales de votación habilitados para este proceso electoral, consolidando a esta jurisdicción como una de las más importantes de la región durante estos comicios.

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