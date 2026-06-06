Un hombre que se había fugado de la comisaría de Independencia, en la provincia de Pisco, fue recapturado la tarde del viernes 5 de junio por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de San Andrés.

Acción policial

Se trata de Víctor Justo Córdova Salazar, de 30 años, quien había logrado escapar de la dependencia policial el pasado 3 de junio. Según la información policial, el intervenido mantenía una requisitoria vigente por el delito de omisión a la asistencia familiar.

Tras conocerse la fuga, la PNP desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la provincia, lo que permitió ubicar y detener nuevamente al requerido durante la tarde de ayer. Córdova Salazar quedó bajo custodia policial para continuar con los procedimientos correspondientes.

La Policía informó que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

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