La fuga de un detenido de la Comisaría de Independencia, en Pisco, ha generado una fuerte controversia y ha puesto nuevamente en el centro de las críticas a dicha dependencia policial. El hecho ocurrió la mañana del 3 de junio, cuando agentes policiales descubrieron la desaparición de un interno que permanecía bajo custodia, situación que despertó preocupación entre la población debido a que no sería la primera vez que ocurre un incidente similar.

Sujeto está prófugo

El prófugo fue identificado como Víctor Justo Córdova Salazar de 30 años, quien se encontraba retenido desde el pasado 30 de mayo por disposición del Juzgado Penal de Pisco. El detenido era investigado por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar y permanecía en una de las áreas de custodia de la dependencia policial mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Según el reporte policial, alrededor de las 7:00 de la mañana del 3 de junio, los efectivos notaron que el detenido no respondía al llamado de control. Tras verificar las instalaciones, constataron que ya no se encontraba en el lugar asignado y llamada sala de meditación, por lo que se activó un operativo de búsqueda en diversos sectores de la provincia. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre su ubicación ni sobre una eventual recaptura.

La situación tomó un giro aún más delicado cuando se confirmó la detención de tres efectivos policiales presuntamente involucrados en el caso. Se trata del S3 PNP Jorge Víctor Garibay Condori, quien cumplía función de vigilante de puerta al momento del hecho, el S3 PNP Bryan Smith Molina Huarcaya, encargado de la función de calabocero y el S2 PNP Juan Daniel Bizarra Flores, comandante de guardia durante el incidente.

La detención de estos efectivos policiales fue comunicada a la Dra. Gladys Matilde Torres Lobato, Fiscal Provincial del primer despacho de la Primera Fiscalía Penal de Pisco, quien continuará con las diligencias correspondientes por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

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