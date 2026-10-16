El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, encabezó la sesión permanente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), desarrollada en la Municipalidad Provincial de Pisco, donde representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, municipalidades, Ministerio Público, UGEL, Prefectura y Centro Emergencia Mujer expusieron las acciones ejecutadas en las últimas semanas y coordinaron nuevas medidas frente a la inseguridad.

Trabajo articulado

Uno de los principales acuerdos fue reforzar el patrullaje integrado y organizar actividades preventivas en las instituciones educativas, con el apoyo de la UGEL y el Centro Emergencia Mujer (CEM). Las jornadas abordarán temas como el hostigamiento escolar, el bullying, la violencia familiar, física, psicológica y sexual, además del consumo de drogas. La programación deberá coordinarse con los directores de los colegios para establecer las fechas y horarios de participación.

El representante del Centro Emergencia Mujer informó que se desarrollan actividades preventivas durante todo el año en colegios, instituciones de educación superior y comunidades. Precisó que, junto con la Municipalidad de Pisco, se realizan intervenciones los miércoles en asentamientos humanos y otros sectores para sensibilizar a la población sobre la violencia. También explicó que se ejecutan estrategias dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes de entre 14 y 21 años y varones, además de acciones de sensibilización durante las rondas mixtas con las juntas vecinales de seguridad ciudadana.

La Comisaría Sectorial de Pisco señaló que la Policía mantiene operativos durante las 24 horas, tanto de manera individual como conjunta con las Fuerzas Armadas. Añadió que se han identificado puntos con mayor incidencia delictiva y que también se cuenta con el apoyo de comisarías de distritos cercanos, pese a que algunos no están comprendidos en la declaratoria de emergencia.

Finalmente, el comité acordó coordinar con la UGEL las fechas, los horarios y los colegios donde se desarrollarán las próximas jornadas preventivas. Asimismo, se exhortó a las municipalidades distritales a garantizar la participación de sus representantes en las sesiones, debido a que las actas son remitidas al Ministerio del Interior.

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