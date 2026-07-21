En el marco del estado de emergencia vigente en la provincia de Pisco, autoridades locales y policiales sostuvieron una mesa de trabajo en las instalaciones de la Región Policial Ica para avanzar en la conformación del Comité de Coordinación Distrital, instancia que permitirá fortalecer la articulación de acciones en materia de seguridad ciudadana.

Trabajo articulado

La reunión contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, y del jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Roque Palomino, además de representantes de las instituciones involucradas en la estrategia de seguridad.

Durante la jornada se abordó la designación de los integrantes que conformarán este comité, el cual tendrá como finalidad coordinar y ejecutar acciones conjuntas orientadas a reforzar el orden interno y la respuesta frente a hechos delictivos durante la vigencia del estado de emergencia.

De acuerdo con lo informado, el Comité de Coordinación Distrital comprenderá a los distritos de Pisco, Paracas, San Clemente, Túpac Amaru Inca y San Andrés, jurisdicciones donde se busca fortalecer el trabajo articulado entre las autoridades locales, la Policía Nacional y las entidades competentes.

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