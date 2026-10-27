Desde el distrito de Humay (Pisco), se dieron a conocer los principales avances en materia de prevención, respuesta y atención a las víctimas de violencia física y psicológica, durante una sesión de la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la que se abordaron las acciones desarrolladas para fortalecer la protección de las personas afectadas.

Trabajo articulado

En su intervención, el alcalde provincial de Pisco y presidente de esta instancia, Pedro Fuentes Hernández, destacó que durante los últimos años se ha intensificado el trabajo con escolares y familias de distintos sectores de la provincia, con el propósito de promover la prevención de la violencia y generar mayor conciencia sobre la importancia de reconocer y denunciar situaciones de maltrato.

La autoridad señaló que uno de los principales objetivos de este espacio de coordinación es fortalecer el acompañamiento a las víctimas de violencia física y psicológica, para que puedan recuperar su tranquilidad y acceder oportunamente a los servicios de protección que brinda el Estado.

Cabe señalar que, entre las principales iniciativas impulsadas por la instancia, figura el proyecto para construir una casa refugio destinada a mujeres víctimas de violencia. Según informó Fuentes Hernández, ya se cuenta con un terreno identificado en el distrito de San Andrés para avanzar con esta propuesta, que busca ofrecer un espacio de protección a quienes necesiten alejarse de entornos violentos.

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