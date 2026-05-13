Un especial registro sorprendió a guardaparques y visitantes de la Reserva Nacional de Paracas durante las actividades del Global Big Day, la jornada mundial dedicada a la observación de aves. Se trata del avistamiento de un halcón peregrino, una especie poco común de observar en esta temporada del año en las costas peruanas.

Área protegida

El registro fue realizado mientras se desarrollaban recorridos de observación en distintos sectores del área natural protegida, donde participantes y especialistas realizaron monitoreo de aves utilizando binoculares y equipos de registro. El hallazgo fue considerado significativo debido a la escasa presencia de esta especie en la zona durante esta época.

Guardaparques de la reserva destacaron que este tipo de avistamientos permite seguir confirmando la gran biodiversidad que alberga Paracas y la importancia de conservar estos ecosistemas que sirven como refugio para diversas especies de aves residentes y migratorias.

La presencia del halcón peregrino llamó la atención de los participantes del Global Big Day, quienes vivieron una jornada marcada por el contacto con la naturaleza, el aprendizaje y el trabajo colaborativo para identificar y registrar especies dentro del área protegida.

Durante la actividad, visitantes y personal de conservación recorrieron diferentes espacios de la reserva con el objetivo de aportar nuevos registros a esta iniciativa internacional de observación de aves, considerada una de las más importantes a nivel mundial.

EL DATO: El halcón peregrino es el animal más rápido del mundo, capaz de superar los 300 kilómetros por hora (en picado).

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