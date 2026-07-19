Con una masiva participación de fieles, culminaron los actos celebrativos en honor a la Santísima Virgen del Carmen en el Templo Belén de Pisco, sede de la Hermandad del Señor de la Agonía.

Durante nueve días consecutivos se desarrollaron el rezo del Santo Rosario y las tradicionales novenas, jornadas de profunda espiritualidad que congregaron a centenares de devotos provenientes de la provincia de Pisco y de otras localidades, quienes acudieron para rendir homenaje a la Madre de Dios bajo la advocación del Carmen.

Fe y devoción

Las actividades centrales se realizaron los días 15 y 16 de julio con las tradicionales procesiones de la imagen por diversas calles del Centro Histórico de Pisco. A lo largo del recorrido, los fieles acompañaron con oraciones, cánticos y muestras de fervor a la Santísima Virgen del Carmen, reafirmando una tradición religiosa que se mantiene viva desde hace muchas décadas y que forma parte del patrimonio espiritual de la ciudad.

Los integrantes de las cinco cuadrillas de la Hermandad del Señor de la Agonía participaron activamente en cada una de las celebraciones litúrgicas y procesionales, colaborando en la organización y desarrollo de los actos religiosos. La Fiesta Central, celebrada el 16 de julio, estuvo marcada por la solemne entrada triunfal de la Santísima Virgen del Carmen al Templo Belén, bajo el lema “Tuya es mi vida, vela por mí”, en un ambiente de recogimiento, fe y gratitud de toda la comunidad católica.

Con la culminación de estas festividades, la Hermandad del Señor de la Agonía agradeció la presencia de la feligresía y de todas las personas que hicieron posible el éxito de las celebraciones. Los devotos elevaron sus plegarias para que la Santísima Virgen del Carmen continúe derramando sus bendiciones sobre las familias pisqueñas, fortalezca la fe de su pueblo y proteja siempre a la ciudad de Pisco bajo su Santo Escapulario.

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