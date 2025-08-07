La feria del libro “El Gran Paisaje Literario” se viene desarrollando en la Plazuela Bolognesi, en el Cercado de Pisco, desde ayer 6 de agosto hasta el 12 del presente mes, donde se vienen presentando una serie actividades culturales y artísticas con el propósito de fomentar el hábito de la lectura y fortalecer la identidad histórica cultural.

Contratiempos en la feria

La feria es organizada por la Asociación de Escritores y Expositores de la provincia de Pisco y se venía desarrollando en la Plazuela Belén desde el 2 de agosto, donde el representante de la asociación Carlos Salazar Lurita, presentó un FUT adjuntando el oficio para el permiso de la ejecución de la feria a la Municipalidad Provincial de Pisco y la División de Mypes consideró viable dicha feria.

Ante ello, se armó los stands, pero el 5 de agosto dicha feria de libros fue cerrada por la Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de Pisco.

Ante dicho cierre, el representante de la feria se reunió con el alcalde Pisco y “este señaló que había impedimentos por la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco”, según Carlos Salazar.

Por ello, el representante de la asociación buscó soluciones y una de ellas fue recurrir a la hermandad para firmar un acta de compromiso donde no se harían ruidos molestos ni dejarían sucia el área, entre otros acuerdos en bien de la comunidad.

Sin embargo, la documentación no prosperó y se les reubicó en la Plazuela Bolognesi, a espaldas del antiguo palacio municipal, donde los escritores, librerías y pintores señalan que no tienen acogida por qué no es un lugar estratégico como la Plazuela Belén que es un encuentro de caminos.

