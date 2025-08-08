En la plazuela Bolognesi, a espaldas del antiguo palacio municipal del Cercado de Pisco, se viene desarrollando la feria del libro “El Gran Paisaje Literario”, y ayer uno de los stands ha sido víctima de robo.

Hurto agravado

Como se recuerda la feria del libro estaba ubicada en la plazuela Belén, donde hay mayor afluencia de público y serenos que rondan la zona. Tras el traslado a la plazuela Bolognesi, uno de los stands ha sido víctima del presunto delito contra el patrimonio - hurto agravado.

En el puesto se ubica Yachaq Store, una librería de Lima a cargo de Jahaira Ayme Moron Bonifaz, quien refiere que ayer 7 de agosto al abrir a las 8:30 de la mañana el stand para la atención al público se da con la ingrata sorpresa que faltaba una caja de libros valorizada en 2135.94 soles.

De manera inmediata preguntó entre los compañeros de trabajo, pero nadie vio nada. Es así que muy mortificada, junto con el representante de la Asociación de Escritores y Expositores de la provincia de Pisco, se dirigió a la comisaría para poner la denuncia respectiva y puedan dar con él o los ladrones que han hurtado la mercadería, perjudicándola terriblemente.

Ante ello, los escritores, artistas y encargados de la venta de los libros piden mayor seguridad en la zona ya que están expuestos a ser víctimas de robo.

Cabe resaltar que la PNP llegó al lugar para la constatación policial y verificar si hay algún indicio que ayude a dar con los malhechores que están causando perjuicio.

