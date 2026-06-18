El automovilismo peruano continúa celebrando los logros de sus jóvenes talentos. En esta ocasión, el destacado piloto Santiago Aguayo volvió a demostrar su calidad y destreza al volante al conquistar el primer lugar en la tercera fecha del Rally Quilmaná, una de las competencias más exigentes del calendario nacional.

Suben al podio

A bordo de su máquina y mostrando un excelente desempeño durante toda la jornada, Aguayo logró imponerse ante experimentados competidores para quedarse con la victoria en la categoría S2000. Su consistencia, velocidad y estrategia fueron claves para alcanzar un nuevo triunfo y subir nuevamente a lo más alto del podio.

La alegría fue compartida por su equipo, familiares y seguidores, quienes celebraron este importante resultado que confirma el gran momento deportivo que atraviesa el joven piloto. El Rally Quilmaná reunió a destacados exponentes del automovilismo nacional, convirtiéndose en un escenario ideal para que Santiago demostrara una vez más su talento y capacidad competitiva.

Con este nuevo triunfo, Santiago Aguayo consolida su nombre entre las principales promesas del automovilismo peruano y continúa sumando importantes resultados en su carrera deportiva. Su victoria en la categoría S2000 a raíz del esfuerzo, la disciplina y la pasión que lo impulsan a seguir dejando en alto el nombre del deporte motor nacional.

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