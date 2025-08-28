Se presentó oficialmente la programación de la 58° Semana Turística de Pisco, evento emblemático que conmemora el desembarco de la expedición libertadora de don José de San Martín en la bahía de Paracas, ocurrido el 8 de septiembre de 1820. La ceremonia se realizó en el auditorio del Gobierno Regional de Ica.

Arte y cultura

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, acompañado por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, fue el encargado de dar a conocer los detalles de la agenda, que incluye desfiles, concursos, espectáculos musicales y eventos tradicionales. “Este no solo es un homenaje a nuestra historia, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de los pisqueños y generar integración con las provincias vecinas”, sostuvo el burgomaestre.

Entre las principales actividades destaca la elección y coronación de Miss Pisco 2025, programada para el sábado 30 de agosto, con la participación de diez candidatas. Al día siguiente, el domingo 31, se llevará a cabo el tradicional Corso de la Identidad, que recorrerá las principales calles de la ciudad con carros alegóricos y comparsas. Para los días 6 y 7 de septiembre se han programado conciertos y espectáculos musicales.

Días antes, la programación también fue presentada en la ciudad de Chincha, donde se informó que esta edición incluirá actividades culturales y recreativas compartidas entre ambas provincias.

Además, se realizó una presentación oficial en el Congreso de la República, en Lima, donde se remarcó la apuesta de esta edición por la promoción de la llamada “Ruta Turística de Pisco”, un recorrido que incluye espacios naturales como los humedales y lugares históricos como la casa cuartel que albergó al general San Martín en 1820.

