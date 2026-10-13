Del 28 de octubre al 5 de noviembre de 2026, la provincia de Pisco será escenario del III Festival Internacional de Muralismo “Pisco Ciudad Mural”, una iniciativa cultural que busca promover el arte urbano, la identidad territorial y la memoria colectiva.

En esta edición, el proyecto “Dialogando a través de lo Comunitario” reunirá a artistas, estudiantes, instituciones y comunidades de Pisco, Perú, y Rionegro, Antioquia, Colombia, para compartir experiencias y fortalecer los lazos de integración mediante la creación artística.

Expresión y creatividad

La programación comenzará el 28 de octubre con el taller “El humedal que habitamos”, que incluirá un recorrido y jornada de limpieza del humedal, así como actividades de expresión artística en la institución educativa Botones Rojos. El 29 de octubre se desarrollará el taller “Postales de mi territorio”, en el Club Atlético Pisqueño, con conversatorios sobre territorio e identidad, elaboración de postales en acuarela y un collage colectivo. Estas actividades buscan involucrar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en la reflexión sobre su entorno, sus raíces y su patrimonio cultural.

La jornada central se realizará los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., con intervenciones muralistas en las principales calles de la ciudad de Pisco, transformando los espacios urbanos en escenarios de expresión, creatividad y encuentro comunitario.

La organización destacó el aporte de las instituciones, artistas y colectivos que hacen posible esta iniciativa, entre ellos la Alcaldía de Rionegro, la Escuela de Artes de Rionegro, la Universidad Católica de Oriente, Asociación Somos Pisco, Sandro Medrano Legua, el Club Atlético Pisqueño y la I. E. 22460 Botones Rojos, reafirmando que el arte es una herramienta para conectar territorios y transformar historias en creación.

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