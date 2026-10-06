La provincia de Pisco, se prepara para vivir una jornada deportiva en homenaje al Gran Almirante Miguel Grau Seminario con el Duatlón Capitanía de Puerto de Pisco, programado para el próximo 31 de octubre de 2026, desde las 9:30 de la mañana, en el sector de El Chaco. La competencia busca promover la práctica del deporte, la vida saludable y el espíritu de integración entre los participantes.

Por el deporte

De acuerdo con el croquis establecido, el circuito estará conformado por una carrera de 5 kilómetros y una prueba de natación de 200 metros. El punto de partida será la Plaza Iquique, desde donde los participantes cumplirán el recorrido terrestre hasta llegar al sector de El Chaco, continuando posteriormente con la prueba acuática que culminará en el muelle de Transmarina.

Las inscripciones son libres y estarán disponibles hasta el 16 de octubre de 2026, por lo que se invita a deportistas y aficionados a participar de esta actividad que rinde homenaje a uno de los máximos héroes navales del Perú. Para informes e inscripciones pueden comunicarse al correo ccg.ricra@gmail.com o mediante WhatsApp al 989 997 921. ¡Por un deporte seguro y saludable!.

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