En una rápida intervención en el sector de Lagunillas, en la Reserva Nacional de Paracas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), rescató, brindó atención médica veterinaria y estabilizó a dos ejemplares juveniles de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), una especie amenazada y prioritaria para la conservación.

Especie en peligro de extinción

Personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), del Ministerio del Ambiente (Minam), alertaron a los especialistas de la Administración Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, sede Pisco – Chincha, del Serfor, sobre el hallazgo de ambos especímenes y brindaron el apoyo necesario para su atención en el marco de un trabajo articulado interinstitucional.

La primera alerta se registró el sábado 31 de octubre y el segundo, el lunes 2 de noviembre. Luego de cada alerta, los especialistas del Serfor acudieron de inmediato a la zona del puesto de control de Lagunillas. En ambos casos, los animales presentaban un cuadro de deshidratación y pronóstico reservado.

De inmediato se les brindaron los primeros auxilios veterinarios y, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se articuló la intervención del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para la toma de muestras y descarte de Influenza Aviar.

Alberto Yataco, vocero del Serfor, indicó que los especímenes han mostrado evolución favorable y están siendo monitoreados permanentemente por los especialistas del Serfor, cumpliendo su proceso de rehabilitación hasta encontrarse en óptimas condiciones para su posterior liberación en su hábitat natural.

Con su campaña “Respetemos a la fauna silvestre marina”, enmarcada en la estrategia “Coexistencia responsable”, el Serfor reitera su compromiso con la protección y conservación de la fauna silvestre marino costera y recuerda la importancia del trabajo articulado entre instituciones para salvaguardar la integridad del pingüino, especie que se encuentra clasificada en peligro de extinción debido a una fuerte reducción de su población y graves amenazas a su hábitat, y que actualmente se ve afectada por el Fenómeno El Niño.

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