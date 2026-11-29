En respuesta a las afectaciones ocasionadas por las inundaciones registradas tras los recientes oleajes anómalos, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a través del Ministerio del Ambiente, realizó la entrega de kits de alimentos de primera necesidad a pescadores artesanales afectados en la Reserva Nacional de Paracas, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Contingencia en Áreas Naturales Protegidas frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Esta intervención busca brindar asistencia inmediata a las familias que han visto comprometidas sus condiciones de vida y sus actividades cotidianas a consecuencia de los eventos marítimos registrados en la zona.

Apoyo a las familias

La jornada solidaria se desarrolló en el sector Rancherío, en Laguna Grande, donde se distribuyeron víveres destinados a familias damnificadas que vienen afrontando las consecuencias de las inundaciones generadas por las condiciones marítimas adversas, que han impactado en sus actividades y medios de subsistencia. La emergencia ha generado preocupación entre los trabajadores del mar, debido a las dificultades que enfrentan para desarrollar con normalidad sus labores y sostener económicamente a sus hogares.

La ayuda también alcanzó a integrantes de la Asociación de Cordeleros que desarrollan sus labores dentro de la Reserva Nacional de Paracas, quienes recibieron alimentos básicos como parte de esta intervención orientada a brindar asistencia a los trabajadores del sector pesquero artesanal afectados por la emergencia.

La distribución de estos kits representa un apoyo para las familias que, en medio de las dificultades ocasionadas por los oleajes anómalos e inundaciones, requieren atención y acompañamiento ante los impactos de estos fenómenos naturales.

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