Un llamado a la solidaridad viene realizando la familia y amigos de César Mancilla Reyes, conocido como payasito “Pulserita Kids”, quien sufrió un lamentable accidente que le provocó una fractura en la pierna derecha, situación que requiere una intervención quirúrgica de carácter urgente. El hecho ocurrió recientemente y su estado de salud obliga a una pronta operación para evitar mayores complicaciones.

Apoyo solidario

Ante esta situación, sus allegados han iniciado una campaña de apoyo para cubrir los gastos médicos que demanda la operación y el tratamiento posterior. Señalan que cualquier ayuda económica puede marcar la diferencia en este difícil momento que atraviesa el joven, por lo que invocan a la población a sumarse con un aporte solidario.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 990 798 049. Asimismo, los organizadores de la campaña piden compartir la información en redes sociales para lograr que más personas conozcan el caso y puedan brindar su apoyo a César Mancilla Reyes en este momento de necesidad.

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