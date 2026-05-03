La Intendencia Regional de la Sunafil en Ica dispuso el inicio inmediato de actuaciones inspectivas tras un accidente laboral con consecuencia mortal ocurrido en una planta de procesamiento de harina de pescado, ubicada en la provincia de Pisco.

Fiscalización en fábrica

Según informó la institución fiscalizadora, un equipo inspectivo fue comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como para determinar las responsabilidades correspondientes. La intervención busca esclarecer los hechos y garantizar una respuesta oportuna frente a un suceso de alta gravedad.

De manera preliminar, se habría identificado que el centro de trabajo operaría en condición informal, lo cual viene siendo materia de verificación en el marco de las diligencias en curso.

La tragedia se registró el pasado 30 de mayo en el sector “Dios Te Ama”, en el distrito de San Andrés, en Pisco. En ese lugar, dos personas perdieron la vida mientras realizaban labores de limpieza en una poza de procesamiento de anchoveta dentro de una presunta planta clandestina de harina de pescado.

De acuerdo con la información recabada, en la zona se venía utilizando amoniaco, sustancia que habría generado severas dificultades respiratorias en los trabajadores. Ambas víctimas, quienes habrían sido contratadas por un pago de 80 soles para realizar labores de limpieza, fueron afectadas por el fuerte olor del químico, lo que provocó que cayeran a un pozo de residuos.

Las primeras hipótesis apuntan a que la exposición al amoniaco habría causado la muerte por asfixia.

Las víctimas fueron identificadas como Fidel Antonio Palomino Pantoja, conocido como “Loco Toño”, quien deja dos hijos en la orfandad, y Wilder Manuel Castro Alayo, natural de Chimbote y apodado el “Chimbotano”, quien también deja hijos.

Asimismo, las autoridades confirmaron que otras dos personas resultaron afectadas durante el incidente y fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde ingresaron con síntomas de asfixia.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan determinar las condiciones en las que operaba el establecimiento y establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.

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