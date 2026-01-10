Dos conductores de taxi fueron víctimas de ataques armados ayer en la madrugada, luego de ser abordados por falsos pasajeros que terminaron despojándolos de sus vehículos. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad. Uno se reportó en San Miguel (Pisco) y el otro en las inmediaciones del óvalo de la Panamericana Sur, a la altura de Cementos Inka (Tupac Amaru Inca).

Delito en la zona

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, en ambos casos los delincuentes solicitaron el servicio de taxi y, una vez dentro del vehículo, ejecutaron el asalto. Tras reducir a los conductores, efectuaron disparos y huyeron con las unidades, dejando a las víctimas heridas en la vía pública.

Uno de los taxistas fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios donde fue ingresado de inmediato a sala de operaciones debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el segundo conductor se encuentra estable y bajo observación médica. Personal hospitalario y policial viene brindando el apoyo correspondiente a las víctimas y a sus familias.

Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para dar con los responsables y recuperar los vehículos robados, revisando cámaras de seguridad y recabando testimonios. Este nuevo hecho se suma a un preocupante incremento de ataques contra taxistas o colectiveros, por lo que la Policía reiteró el llamado a extremar precauciones y a denunciar cualquier situación sospechosa.

