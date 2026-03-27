Una tragedia se registró la noche del miércoles 26 de marzo en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, luego de que un trabajador perdiera la vida tras caer desde una altura aproximada de dos pisos mientras realizaba labores de mantenimiento en el restaurante Caramba. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en el concurrido boulevard El Chaco, donde la víctima quedó tendida en la vereda tras el fuerte impacto.

Extranjero identificado

El trabajador fue identificado como Lucio Rómulo Rodríguez de nacionalidad venezolana, quien se encontraba realizando trabajos en altura cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó abruptamente. De manera preliminar, se presume que el trabajador no contaría con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de labores.

El infortunado fue trasladado a la posta médica del distrito de Paracas para ser atendido; sin embargo, debido al fuerte golpe sufrido en la cabeza, el médico de turno certificó su fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Pisco para las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que cerca de la medianoche, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente para iniciar las investigaciones y realizar las diligencias de ley que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la importancia de cumplir estrictamente con las normas de seguridad laboral, especialmente en trabajos realizados en altura. Especialistas recuerdan que el uso de arneses, líneas de vida, cascos y otros equipos de protección es fundamental para prevenir accidentes cuando se realizan labores en estructuras de dos pisos o más.

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