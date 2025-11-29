Un trágico accidente de tránsito ocurrió el jueves alrededor de las 16:50 horas, en el kilómetro 244+600 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo ubicado entre Paracas y Pisco. En esta vía de alta velocidad, el choque por alcance dejó como resultado la muerte del joven Antoni Josué Villalba Machado de 20 años y de nacionalidad venezolana, quien se desplazaba en una motocicleta de placa 3799-AY.

Tragedia en la carretera

Según la información preliminar, el motociclista fue impactado por un vehículo de categoría N3, de placa B8V-855, en circunstancias que aún vienen siendo investigadas por las autoridades. El accidente generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, debido a la gravedad del hecho y al cierre parcial de la vía mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los policías que llegaron primero a la escena actuaron de inmediato dentro de sus atribuciones, procediendo a la detención del conductor del vehículo. El intervenido fue trasladado a la comisaría PNP de Paracas para continuar con las investigaciones por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo por hechos de tránsito.

