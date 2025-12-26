Con profunda fe y espíritu navideño, los vecinos de la calle Bajada la Joya, sector 2, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, realizaron su tradicional nacimiento en vivo, una expresión de religiosidad popular que este año celebró tres décadas de ininterrumpida tradición. Este significativo acto, que se desarrolla cada 24 de diciembre, congrega a familias enteras y visitantes que se unen para revivir el misterio del nacimiento del Niño Jesús en un ambiente de oración, unión y esperanza cristiana.

Nacimiento en vivo

Los preparativos se iniciaron días antes con el esfuerzo y compromiso de los vecinos, quienes realizaron la limpieza de la calle, la colocación de cadenetas, el armado del pesebre y la instalación de luces que dieron un marco especial a la celebración. La representación cobró vida con la participación protagónica de los niños, quienes se visten como los personajes bíblicos y recorren las calles del distrito en una emotiva procesión. La Virgen María, montada en un burrito real, es acompañada por San José, los Reyes Magos y los pastorcitos, recreando con sencillez y solemnidad el camino hacia Belén, mientras la población acompaña con cánticos y muestras de recogimiento.

La jornada culmina con la escenificación del nacimiento del Niño Dios, momento central que conmueve a grandes y pequeños, seguido de la presentación de los tradicionales bailes de Los Negritos, expresión cultural que se integra a la celebración navideña.

Iglesia Belén

En una noche colmada de recogimiento, fe y profunda devoción cristiana, la iglesia Belén, casa del Señor de la Agonía, acogió a una multitudinaria feligresía que se dio cita para participar de la tradicional misa de Navidad, celebrada a las seis de la tarde. Como es costumbre arraigada en la historia religiosa de Pisco, este templo se convirtió nuevamente en el primer lugar de oración donde, antes del inicio de la Eucaristía, el sacerdote colocó al Niño Jesús en el pesebre, acto simbólico que representa el primer nacimiento oficial del Niño Dios en la provincia.

La iglesia Belén ostenta un significado especial no solo por su profunda tradición católica, sino también por la coincidencia providencial de llevar el mismo nombre del lugar donde, según las Sagradas Escrituras, nació Jesucristo.

Cientos de feligreses asistieron portando sus imágenes del Niño Jesús, las cuales fueron bendecidas durante la misa para luego ser llevadas a sus hogares.

La iglesia Belén, casa del Señor de la Agonía, “Patrón Jurado y Protector de Pisco”, anunció que mantendrá sus puertas abiertas en horarios de mañana y tarde durante las festividades navideñas, permitiendo que la población pueda ingresar a orar y meditar en un ambiente de paz y espiritualidad.

