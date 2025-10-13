Con profundo dolor y muestras de cariño, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Zeus Jibaja Peña (19), joven estudiante del SENATI, quien fue víctima de un violento ataque criminal en el distrito de Paracas.

Muerte violenta

La sepultura se realizó la tarde de este domingo en el camposanto de Mapfre, donde decenas de personas acudieron a despedir al joven, recordado por su carisma y espíritu de servicio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 a.m. en la zona “A” del Asentamiento Humano Santa Cruz, cuando un sujeto —que cubría su rostro con un polo— llegó hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima, preguntando a los transeúntes por su paradero.

De acuerdo con testigos, el atacante se habría acercado a Zeus bajo el pretexto de necesitar ayuda mecánica para su vehículo. El joven, confiado, accedió a brindarle apoyo. Sin embargo, al llegar a la esquina de la plazuela de Santa Cruz, fue atacado con un arma blanca, quedando gravemente herido en plena vía pública.

Zeus fue trasladado inicialmente al hospital de Pisco, y posteriormente derivado a la ciudad de Lima debido a la gravedad de sus heridas. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después, dejando consternada a toda la comunidad.

La familia de la víctima exige justicia, lo recuerdan como un joven estudiante y trabajador, aportando a la economía familiar. La policía investiga el caso.

