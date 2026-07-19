La falta de agua potable durante siete días consecutivos provoca hasta jornadas de protesta en el distrito de Paracas, donde decenas de vecinos de los sectores El Chaco, San Martín, Julio C. Tello, circuito de Playas y otras zonas llegaron hasta el frontis de la Municipalidad Distrital para exigir una solución inmediata.

Los manifestantes señalaron que la prolongada interrupción del servicio viene afectando la salud, las actividades cotidianas y la calidad de vida de cientos de familias, cuestionando además la ausencia del alcalde Omar Bohórquez Huertas durante la movilización.

Escasez de agua

Los vecinos sostuvieron que la emergencia se habría originado por la avería de una bomba de agua ubicada en la caseta de bombeo de sector Santo Domingo, situación que, según indicaron, no fue atendida con la rapidez esperada pese a tratarse de un servicio esencial.

Asimismo, expresaron su preocupación debido a que Paracas, reconocido como uno de los principales destinos turísticos del país, atraviesa una crisis que evidencia las dificultades para garantizar el abastecimiento de agua potable a su propia población.

Frente a la creciente preocupación ciudadana, la Municipalidad Distrital de Paracas emitió un comunicado oficial en el que informó que el desabastecimiento se debe a la falla de una bomba de 15 HP de la caseta de bombeo de Santo Domingo. La comuna precisó que ya se vienen realizando los trámites para la adquisición e instalación de un nuevo equipo, mientras el abastecimiento temporal se efectúa mediante camiones cisterna. Además, el gerente de Servicios a la Ciudad, Ángel Soto Muñante, señaló que la distribución de agua se normalizaría durante el presente fin de semana una vez culminados los trabajos técnicos

La situación mantiene en expectativa a la población, que espera el pronto restablecimiento del servicio y demanda soluciones definitivas para evitar que una emergencia similar vuelva a repetirse. Mientras tanto, los vecinos exhortan a las autoridades municipales a fortalecer la infraestructura del sistema de agua potable y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias, considerando la importancia de Paracas como destino turístico y el derecho de sus habitantes a contar con un servicio básico continuo y de calidad.

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