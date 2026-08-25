La pisqueña Kaori Román Balmaceda, hija de la reconocida cantante pisqueña Angélica Balmaceda, fue coronada como Reina del Festejo durante la elección desarrollada en el marco del 52° Festival del Arte Negro, realizado en el distrito de San Luis, Cañete. La representante de Pisco destacó entre las participantes por su desenvolvimiento y conexión con las expresiones de la cultura afroperuana.

Talento pisqueño

La ceremonia también coronó a Amika Chocano Arcos, representante de Ica, como Reina del Ritmo, mientras que Nazareth Mallma Pachas, de Lima, fue elegida Reina Simpatía. La jornada reunió belleza, música y danza en una celebración que puso en valor las tradiciones y manifestaciones artísticas que forman parte de la identidad afroperuana.

El reconocimiento a Kaori Román representa también un motivo de orgullo para Pisco, al llevar el nombre de la provincia a uno de los festivales culturales más importantes del país. Su coronación fue celebrada como un triunfo que reafirma el talento de las nuevas generaciones y el compromiso de mantener viva, a través del arte y la danza, la riqueza de nuestra cultura.

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