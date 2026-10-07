La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica (ORI Ica), en primera instancia, sancionó con una multa total de 455 UIT (S/2 502 500) a la empresa Edunastours Nasca E.I.R.L. y a su gerente tras determinar que prestaron el servicio de paseos en vehículos tubulares en las dunas de Usaka (Nasca) bajo condiciones que pusieron en riesgo la seguridad de los usuarios. Esta situación derivó en un accidente ocurrido el 1 de julio de 2025, que causó la muerte de un turista extranjero y dejó a otros cuatro heridos.

Tragedia en tubular

La sanción se impuso por infringir el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según las investigaciones policiales, el conductor no contaba con licencia ni acreditaba aptitud para la actividad, siendo su falta de pericia y una maniobra inadecuada los factores determinantes del siniestro. En tanto, el gerente de la empresa, César Eduardo Asto Llamocca, recibió una multa individual de 5 UIT por incurrir en culpa inexcusable, es decir en una negligencia grave, al no verificar la capacidad técnica del personal a su cargo.

Esta decisión no agota la vía administrativa y puede ser apelada en un plazo de 15 días hábiles ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor. El texto completo de la Resolución N.°217-2026/CPC-INDECOPI-ICA se encuentra disponible en el buscador de resoluciones del Indecopi ingresando el número 0217.

A esta sanción se suma a otras dos multas, de 450 UIT cada una, impuestas recientemente en primera instancia por la ORI Ica contra las empresas Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C., por incumplir el deber de seguridad en las dunas de la Huacachina, por un hecho similar ocurrido en mayo de 2025. La resolución ha sido apelada ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

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