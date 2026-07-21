El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación preliminar de oficio tras el grave accidente ocurrido el último sábado 18 de julio en las dunas de Huacachina, en la provincia de Ica, donde la volcadura de un vehículo tubular dejó diez personas heridas, entre ellas una turista estadounidense que sufrió la amputación traumática de su brazo derecho.

Brutal accidente

La investigación tiene como finalidad determinar si el servicio turístico fue prestado respetando las condiciones mínimas de seguridad y si la empresa responsable cumplió con las obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Como parte de las diligencias, la Oficina Regional del Indecopi en Ica viene recabando información de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica, con el propósito de identificar a la empresa involucrada y establecer si existieron posibles infracciones a la normativa de protección al consumidor.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:50 de la tarde del sábado 18 de julio, durante un recorrido turístico por las dunas de Huacachina contratado por un grupo de visitantes extranjeros.

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente se habría originado por una presunta falla en el sistema de dirección del vehículo arenero, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control antes de la volcadura.

La persona más afectada fue la ciudadana estadounidense identificada con las iniciales S.Y.K., quien sufrió la amputación traumática de su brazo derecho y fue trasladada de emergencia al hospital.

Según el parte médico consignado en el acta policial, la turista fue diagnosticada con “amputación traumática de miembro superior derecho, descartar trauma abdominal y lesiones ocasionadas por accidente de tránsito en tubular”, por lo que requirió una intervención de emergencia.

Otra ciudadana estadounidense, identificada como Sifi Mari Joseph, también resultó herida y permanece hospitalizada con diagnóstico de policontusiones y posible fractura de peroné, según la documentación policial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO