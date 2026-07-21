Con una masiva participación de la ciudadanía pisqueña, la Parroquia San Clemente de Pisco realizó el esperado Bingo–Kermesse Parroquial 2026, una actividad que reunió a cientos de familias en un ambiente de fraternidad, alegría y compromiso con la fe católica.

El respaldo de los asistentes se reflejó en el éxito de los diferentes stands gastronómicos, cuyos platos preparados fueron vendidos en su totalidad desde las primeras horas de la jornada. Entre ellos destacó la participación de la Hermandad del Señor de la Agonía, que ofreció una deliciosa papa a la huancaína, logrando una excelente acogida por parte del público.

Fe y solidaridad

El presidente de la Hermandad del Señor de la Agonía, Hno. Lucio Guerrero Siguas, resaltó que esta actividad congrega en un mismo espíritu a los diversos grupos parroquiales de la provincia de Pisco, hermandades, coros y movimientos apostólicos, fortaleciendo la unidad de la Iglesia y el compromiso de los fieles con la evangelización.

Asimismo, señaló que los fondos recaudados durante la kermesse serán destinados al mantenimiento del templo parroquial y al desarrollo de las obras sociales que la parroquia realiza en beneficio de la comunidad. En el caso de la hermandad, destacó el permanente apoyo y la entrega de sus integrantes durante toda la jornada.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a cada una de las personas que asistieron, adquirieron los distintos platos y respaldaron esta noble iniciativa, demostrando una vez más el profundo sentido de solidaridad y pertenencia de la población pisqueña.

La programación del Bingo–Kermesse Parroquial 2026 continúa con atractivos premios, tómbola, juegos familiares, una variada oferta gastronómica y diversas actividades recreativas, consolidándose como una de las celebraciones parroquiales más importantes de la provincia de Pisco.

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