Con una emotiva jornada de fe y confraternidad, el grupo Cantando con Jesús y María celebró su noveno aniversario de creación, poniendo en primer lugar a Dios con una Santa Misa de acción de gracias celebrada en la parroquia San Andrés Apóstol.

La conmemoración continuó con un compartir entre sus integrantes, quienes agradecieron por estos años de servicio y renovaron su compromiso de continuar llevando el mensaje de Cristo a través de la música.

Acciones solidarias

Desde su fundación, la agrupación, conformada por hombres y mujeres comprometidos con la evangelización, ha desarrollado una importante labor pastoral y social en toda la provincia de Pisco. Además de animar con sus cantos celebraciones litúrgicas, retiros espirituales y diversas actividades religiosas, sus integrantes participan activamente en acciones solidarias dirigidas a las personas más vulnerables, convirtiéndose en un ejemplo de servicio desinteresado a favor del prójimo.

Entre las iniciativas que mayor reconocimiento han obtenido destaca su tradicional chocolatada navideña, actividad que cada año reúne esfuerzos para llevar momentos de alegría a cientos de niños de distintos sectores de la provincia. Gracias al apoyo de sus integrantes y colaboradores, esta jornada solidaria se ha convertido en una de las más esperadas por las familias beneficiadas, fortaleciendo los lazos de fraternidad y esperanza durante las fiestas de fin de año.

El líder de la agrupación, Junior Vargas Navarrete, expresó sentirse orgulloso del compromiso que caracteriza a cada uno de los miembros del grupo, resaltando que la solidaridad es el valor que los une en cada actividad que emprenden.

Asimismo, señaló que continúan acompañando con sus cantos las celebraciones en iglesias y retiros espirituales, convencidos de que la música es una forma de oración. “Quien canta, reza dos veces”, afirmó, al reafirmar la misión de seguir evangelizando y sirviendo a la comunidad a través de su talento y su fe.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO