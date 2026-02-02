Un contundente golpe contra la delincuencia se ejecutó en la provincia de Pisco, luego de que efectivos de la Comisaría PNP San Miguel lograran la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Detonadores del Sur”, durante un operativo policial realizado en la madrugada del viernes 31 de enero, como parte de las acciones preventivas para reforzar la seguridad ciudadana en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Flores Torres (21), alias “Pantera”, y Miguel Sahid Martínez Montalvo (18), alias “Negro”, quienes se movilizaban a bordo de una mototaxi negra marca Bajaj Torito, con placa de rodaje 7352-CC. De acuerdo con el reporte policial, ambos sujetos se desplazaban de manera sospechosa por diversas calles, observando el movimiento de transeúntes y vehículos, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes del orden.

Durante el registro personal y la inspección del vehículo, la Policía halló una pistola marca Browning’s, abastecida con siete municiones, arma que habría sido utilizada para intimidar o cometer actos ilícitos. Este hallazgo evidenció el alto nivel de riesgo que representaban los intervenidos para la población, así como su presunta participación en hechos delictivos violentos registrados en el sector.

Asimismo, los efectivos incautaron un total de 76 envoltorios tipo “kete” conteniendo pasta básica de cocaína (PBC), además de ocho bolsas con marihuana, lo que hace presumir que los detenidos no solo estarían vinculados a delitos contra el patrimonio, sino también al microcomercialización de drogas, actividad que afecta gravemente a la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Tras la intervención, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones de ley por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

VIDEO RECOMENDADO