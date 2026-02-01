Efectivos de la Región Policial Ica lograron desarticular la presunta banda criminal denominada “Los Rapiditos de Manzanilla”, implicada en el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada de vehículo menor.

Golpe policial

La intervención se realizó el miércoles 29 de enero, como resultado de un operativo conjunto ejecutado por la DIVOPUS Ica y la Comisaría PNP Ica.

Según el reporte oficial, el vehículo recuperado corresponde a un mototaxi de placa 3536-8Y, el cual fue hallado en poder de los intervenidos. La Policía no descarta que esta banda esté involucrada en otros hechos similares ocurridos en el sector de Manzanilla y zonas aledañas de la ciudad de Ica.

Los detenidos, junto con la menor intervenida, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones de ley, a fin de determinar su situación legal. La PNP informó que continuará intensificando los operativos para combatir los delitos contra el patrimonio y desarticular organizaciones criminales que operan en la región.

