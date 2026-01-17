La Policía Nacional del Perú desarticuló la presunta banda criminal denominada “Los Babys de Palazuelos”, integrada por menores de edad, durante la ejecución del operativo “Control Territorial 2026”, realizado la noche del miércoles 15 de enero en la ciudad de Ica.

Delito en la zona

El operativo se desarrolló alrededor de las 11:00 de la noche, en el interior del market Mercamás, ubicado en la urbanización Palazuelos A-15, donde la policía intervino a dos adolescentes de iniciales L.E.P.Q. (15) y M.E.C.C. (17), quienes presuntamente habrían participado en un intento de robo al establecimiento comercial.

Durante el registro personal, los agentes incautaron al menor M.E.C.C. un teléfono celular marca Samsung, cuyo número de IMEI, tras ser verificado en el sistema de OSIPTEL, figuraba como sustraído, motivo por el cual fue considerado como evidencia dentro de la investigación en curso.

Ambos adolescentes fueron trasladados y puestos a disposición de la Comisaría PNP de Ica, en la Sección de Menores Infractores, en calidad de retenidos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones que involucran a personas menores de edad.

Según información policial, los intervenidos presentan antecedentes por presuntas infracciones a la ley penal. L.E.P.Q. es investigado por robo agravado en grado de tentativa, mientras que M.E.C.C. afronta imputaciones por robo agravado en grado de tentativa y receptación.

La Policía Nacional informó que las diligencias continuarán bajo conocimiento del Ministerio Público, a fin de esclarecer plenamente la participación de los menores intervenidos y determinar las responsabilidades conforme al marco legal vigente. El caso quedó en investigación y forma parte de las acciones de control territorial desplegadas en Ica para frenar el avance de hechos delictivos y prevenir la reincidencia, especialmente en zonas comerciales y residenciales de la ciudad.

