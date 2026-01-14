En la sede de la División de Secuestros, Trata de Personas y Extorsiones en la región Ica, la madre de un joven identificado como Anderson solicitó públicamente su derecho a réplica tras haber sido vinculado, según ella de manera injusta, con la desaparición de una menor de 14 años ocurrida el pasado 9 de enero.

La mujer señaló que la difusión del nombre completo de su hijo en redes sociales y algunos medios ha afectado gravemente su honra, su estabilidad emocional y su continuidad en los estudios y el trabajo.

“La vinculación fue falsa”, afirma la madre

Según su testimonio, la menor fue ubicada posteriormente por la Policía Nacional del Perú a bordo de una mototaxi roja, de placa C63576, junto a una persona distinta a su hijo, lo que —indicó— confirmaría que Anderson no se retiró con la adolescente.

Añadió que desde un inicio su hijo declaró que la menor abordó una mototaxi roja, versión que habría sido corroborada tras el hallazgo.

Relación previa y daño denunciado

La madre sostuvo además que la menor mantenía previamente una relación con su sobrino, también menor de edad, y que el vínculo con su hijo era solo de amistad. Pese a ello, afirmó que se difundieron versiones que lo responsabilizaban directamente de la desaparición.

Ante ello, exigió una rectificación pública y anunció que evalúa acciones legales por presunto daño moral y por supuestas agresiones contra su sobrino durante las diligencias.

Investigación en curso

Por su parte, la Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que las investigaciones continúan en Ica para esclarecer plenamente las circunstancias de la desaparición de la menor y determinar responsabilidades conforme a ley.

