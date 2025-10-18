En una rápida y efectiva intervención, agentes de la Comisaría Sectorial de Pisco, pertenecientes a la Región Policial Ica – DIVOPUS Ica, lograron la captura de tres presuntos extorsionadores la noche del jueves 16 de octubre, en la avenida Las Américas, a un costado de la tienda Mass.

Estaban armados

La acción policial, realizada alrededor de las 11:30 de la noche, permitió además la incautación de un arma de fuego, un artefacto explosivo, celulares y envoltorios con droga. organizada.

Los detenidos fueron identificados como M. A. S. M. (17), alias “Pulido”, Luis Nicolás Ramos (19) y Derehg Efraín Quispe Mendoza, quienes, según el parte policial, estarían inmersos en los presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de material explosivo y tráfico ilícito de drogas (TID).

Durante el registro, los agentes hallaron un revólver con el número de serie limado, un artefacto explosivo con mecha, cuatro celulares y 80 envoltorios de una sustancia similar a pasta básica de cocaína (PBC).

El operativo fue ejecutado por personal policial de la Comisaría Sectorial de Pisco, bajo la coordinación del Comando de la Región Policial Ica, en el marco de las acciones de patrullaje focalizado que buscan desarticular bandas dedicadas a la extorsión y al microcomercio de drogas en la provincia.

